Канчельскис о футболке Дзюбы со львом: «В нашем футболе много клоунады, а у него нет воспитания. Овечкин побил рекорд Гретцки, но он не показал ему майку “Я тебя поимел”

"В нашем футболе много клоунады, поэтому ничему не удивляюсь. Празднование Дзюбы некрасиво, все зависит от воспитания. Я играл с Батистутой, Кантона, даже они себе такого не позволяли и майки не показывали. Блохин в свое время ничего никому не говорил, а спокойно играл.