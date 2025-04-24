«Вашингтон» ведет 2−0 в серии с «Монреалем» после победы 3:1 во 2-м матче. Томпсон стал 1-й звездой игры, отразив 25 из 26 бросков

Первой звездой матча был признан голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, который отразил 25 из 26 бросков.
В первой игре «Кэпиталс» победили 3:2 в овертайме. Таким образом, команда ведет 2−0 в серии.
Серии продолжится в Монреале.
Команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Канадиенс» (3:1) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.
Первой звездой матча был признан голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, который отразил 25 из 26 бросков.
В первой игре «Кэпиталс» победили 3:2 в овертайме. Таким образом, команда ведет 2−0 в серии.
Серии продолжится в Монреале.