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«Вашингтон» ведет 2−0 в серии с «Монреалем» после победы 3:1 во 2-м матче. Томпсон стал 1-й звездой игры, отразив 25 из 26 бросков

Команда тренера Спенсера Карбери обыграла «Канадиенс» (3:1) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Первой звездой матча был признан голкипер «Вашингтона» Логан Томпсон, который отразил 25 из 26 бросков.

В первой игре «Кэпиталс» победили 3:2 в овертайме. Таким образом, команда ведет 2−0 в серии.

Серии продолжится в Монреале.