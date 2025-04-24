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Ги Буше: «Локомотив» — настоящая хоккейная машина. Если бы «Авангард» победил, не знаю, на сколько бы нас хватило — у нас были переломы, кто-то не мог вставать без&

«Авангард» уступил 2:3 во втором овертайме в седьмом матче второго раунда Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

— Первая серия против «Металлурга» очень много отняла у нас. У нас были растяжения, переломы, кто‑то не мог вставать без боли, кто‑то не мог сидеть.

Все выходили, бились и боролись. Если бы мы одержали победу, я не знаю, на сколько бы нас хватило бы дальше.

Наши игроки — замечательные люди. Мы отыгрались [в серии] с 1−3, с 0:2 [в матче].

«Локомотив» — настоящая хоккейная машина, которая строится на протяжении четырех лет. Я горжусь нашими парнями, которые этой команде противостояли.

— Как перестраивали команду перед третьим периодом?

— Нам необходимо было отыгрываться, нужно было вносить корректировки. Ребята боролись, понимали, что надо спасать ситуацию, проявляли желание.

Командная игра — этого ребята и придерживались, не сдавались. От этого отношения мы и будем отталкиваться дальше, — сказал главный тренер «Авангарда» Ги Буше.

Мы увидели лучший хоккей в плей-офф — 7 матчей «Локо» и «Авангарда». Вероятно, это был скрытый финал.