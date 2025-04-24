Сергей Коньков: «Игроки из каждого звена СКА могут играть в первом-втором звене других клубов. Менеджмент смотрит, какие кадры он может привлечь, которые смогли бы играть на ведущих ролях»

"Я думаю, что менеджмент клуба смотрит, какие кадры он может привлечь, которые смогли бы играть на ведущих ролях.
В СКА в текущем сезоне было огромное количество игроков, и далеко не все из них смогли проявить себя в основном составе.
Игроки из каждого звена СКА могут играть в первом-втором звене других клубов. У Питера большая лавка, даже с учетом уехавших в НХЛ.
На мой взгляд, в этом сезоне у СКА не получилось организовать игру в обороне", — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.