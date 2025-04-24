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Сергей Коньков: «Игроки из каждого звена СКА могут играть в первом-втором звене других клубов. Менеджмент смотрит, какие кадры он может привлечь, которые смогли бы играть на ведущих ролях»

В этом сезоне команда уступила «Динамо» (2−4) в первом раунде Кубка Гагарина.

Источник: Спортс"

"Я думаю, что менеджмент клуба смотрит, какие кадры он может привлечь, которые смогли бы играть на ведущих ролях.

В СКА в текущем сезоне было огромное количество игроков, и далеко не все из них смогли проявить себя в основном составе.

Игроки из каждого звена СКА могут играть в первом-втором звене других клубов. У Питера большая лавка, даже с учетом уехавших в НХЛ.

На мой взгляд, в этом сезоне у СКА не получилось организовать игру в обороне", — сказал двукратный обладатель Кубка Гагарина Сергей Коньков.