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Кузьменко набрал 5 очков в 2 матчах Кубка Стэнли — у него 1+1 во 2-м матче с «Эдмонтоном». За «Лос-Анджелес» в активе форварда 22 балла в 24 играх

«Лос-Анджелес» обыграл «Эдмонтон» (6:2, 2−0) во втором матче серии первого раунда Кубка Стэнли.

Источник: Спортс"

Российский нападающий «Кингс» Андрей Кузьменко признан третьей звездой игры, набрав 2 (1+1) очка при полезности «плюс 1».

Форвард также нанес четыре броска по воротам, выполнил один силовой прием и провел на льду 19:29 (6:09 — в большинстве).

В первой игре этой серии Кузьменко набрал 3 (1+2) очка. Таким образом, на его счету 5 (2+3) балла в 2 матчах текущего плей-офф НХЛ.

В общей сложности после перехода в «Лос-Анджелес» хоккеист набрал 22 (7+15) очка в 24 матчах. В регулярке за команду он записал на свой счет 17 (5+12) баллов в 22 матчах.