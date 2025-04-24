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Самсонов о 2-м матче «Вашингтона» с «Монреалем»: «Овечкин был заметен, удивляешься, насколько он физически доминирует. Был поединок вратарей, Томпсон выручил команду»

КЭпиталс одержали победу со счетом 3:1 во 2-м матче первого раунда Кубка Стэнли (2 0 в серии).
Источник: Спортс"

«Не сказал бы, что у Александра была в этот раз неудачная игра. Обе команды действовали правильно тактически. “Вашингтон” больше времени провел в зоне атаки, контролируя шайбу, но я бы не сказал, что было очень много острых моментов.

При всем при том, что «Монреаль», может, меньше владел шайбой, у него были хорошие возможности для того, чтобы сравнять счет.

Этот поединок можно назвать игрой вратарей, потому что Логан Томпсон у «Вашингтона» в третьем периоде просто выручил команду, и если честно, эта игра должна была перейти в овертайм.

Что касается Овечкина, то у него был момент перед воротами во втором периоде, когда шайба просто перепрыгнула через его клюшку. Этот голевой момент напрашивался, но особо чего-то острого у него не было.

Но по-любому он был заметен, до сих пор удивляешься, как он играет в двусторонний хоккей и насколько физически доминирует в игре", — сказал бывший форвард сборной России и клубов НХЛ.