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Глава ПКР об Овечкине: «Его рекорд вдохновил наших паралимпийцев. Александр одним из первых поддержал ребят после несправедливого отстранения от игр в Пекине»

"Наших ребят-паралимпийцев очень вдохновил результат Овечкина, у нас установились хорошие контакты и крепкие связи.

Источник: Спортс"

Александр стал одним из первых, кто поддержал наших паралимпийцев после их несправедливого отстранения от участия в зимних играх в Пекине.

Компания «Фонбет» организовала матч звезд хоккея и следж-хоккея и выделила 54 миллиона рублей призовых нашим спортсменам.

Александр Овечкин вместе с Алексеем Касатоновым, Александром Якушевым, Алексеем Жамновым и другими великими хоккеистами провели товарищеский матч со следж-хоккеистами.

Эта встреча надолго осталась в памяти ребят. Конечно, наши спортсмены болеют и переживают за выступления Овечкина на международной арене", — сказал глава Паралимпийского комитета России Павел Рожков.