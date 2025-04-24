Кирилл Сафронов о 0+0 у Демидова в 2 матчах плей-офф: «Он в среднем играет 11−12 минут, все у него впереди. Против Овечкина поиграть здорово!»

— Нападающий Иван Демидов после яркого дебюта в «Монреале» не набирал очки. Как считаете, нормально ли это?
— Конечно, у него вся карьера впереди! Он в среднем играет 11−12 минут, это, наверное, третье звено. Хорошо, что играет в плей-офф. Иван — очень яркий и мастеровитый игрок. Все у него впереди.
— Хорошо ли, что он сразу попал в плей-офф на Овечкина?
— Конечно, хорошо. Он отыграл целый сезон в СКА, набрал больше всех очков. Поиграл в плей-офф КХЛ, а теперь в плей-офф НХЛ. Это для него очень-очень хорошо. Поиграть против Овечкина просто здорово! — сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.