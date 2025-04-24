Кирилл Сафронов о 0+0 у Демидова в 2 матчах плей-офф: «Он в среднем играет 11−12 минут, все у него впереди. Против Овечкина поиграть здорово!»

— Конечно, хорошо. Он отыграл целый сезон в СКА, набрал больше всех очков. Поиграл в плей-офф КХЛ, а теперь в плей-офф НХЛ. Это для него очень-очень хорошо. Поиграть против Овечкина просто здорово! — сказал бывший защитник СКА Кирилл Сафронов.