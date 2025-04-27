Максим Рыбин: «Не согласен, что “Локомотив” играет в неинтересный хоккей. Они умеют и атаковать, и обороняться, и играть по счету. С “Салаватом” максимум 4−1 должны сыграть»

— Безусловно, так говорили на протяжении всего чемпионата. Я полностью не согласен с теми, кто говорит, что «Локомотив» играет в неинтересный хоккей, они умеют и атаковать, и обороняться, и играть по счету.
Это выстроенная команда, в которой слушаются своего тренера, есть лидеры разного возраста и сильный вратарь.
Александр Радулов многим не нравится, но те, кто разбираются в хоккее, прекрасно понимают, какую большую роль он играет — своей энергией и заряженностью. Тренерский почерк тоже видно.
— «Локомотив» спокойно обыграет «Салават Юлаев» в серии?
— Я думаю, что да. Максимум должны 4−1 сыграть. Ожидаю финал «Динамо» — «Локомотив», — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.