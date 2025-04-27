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Максим Рыбин: «Не согласен, что “Локомотив” играет в неинтересный хоккей. Они умеют и атаковать, и обороняться, и играть по счету. С “Салаватом” максимум 4−1 должны сыграть»

— Вы считаете, что «Локомотив» — главный фаворит Кубка Гагарина?

Источник: Спортс"

— Безусловно, так говорили на протяжении всего чемпионата. Я полностью не согласен с теми, кто говорит, что «Локомотив» играет в неинтересный хоккей, они умеют и атаковать, и обороняться, и играть по счету.

Это выстроенная команда, в которой слушаются своего тренера, есть лидеры разного возраста и сильный вратарь.

Александр Радулов многим не нравится, но те, кто разбираются в хоккее, прекрасно понимают, какую большую роль он играет — своей энергией и заряженностью. Тренерский почерк тоже видно.

— «Локомотив» спокойно обыграет «Салават Юлаев» в серии?

— Я думаю, что да. Максимум должны 4−1 сыграть. Ожидаю финал «Динамо» — «Локомотив», — сказал бывший нападающий сборной России Максим Рыбин.