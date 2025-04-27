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Кучеров в 11-й раз сделал 3 передачи за матч плей-офф, обойдя Макдэвида. Только у Мессье и Гретцки больше таких игр

Нападающий «Тампы» отметился 3 ассистами в 3-й игре серии против «Флориды» (5:1, 1−2).

Источник: Спортс"

Никита Кучеров обошел Коннора Макдэвида (10) по числу матчей плей-офф с 3 передачами.

Теперь он делит 3-е место в истории НХЛ по этому показателю с Полом Коффи и Дагом Гилмором (по 11). 2-е место занимает Марк Мессье (12), 1-е — Уэйн Гретцки (28).