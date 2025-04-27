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«Анахайм» провел собеседование с Кенневиллом. Тренер не работает в НХЛ с 2021 года (Фрэнк Серавалли)

Об этом сообщает инсайдер Daily Faceoff Фрэнк Серавалли.
Источник: Спортс"

Клуб ранее отправил в отставку главного тренера Грега Кронина.

«Джоэл Кенневилл недавно прошел собеседование на пост главного тренера “Дакс”. Он сильный кандидат, но процесс только начался, “Анахайму” предстоит провести несколько собеседований.

Кенневилл и генеральный менеджер «Дакс» Пэт Вербик были товарищами по команде в «Хартфорде» в сезоне-1989/90", — написал Серавалли.

Кенневилл не работает в НХЛ с 2021 года. Тогда он был уволен с поста главного тренера «Флориды», а после отстранен НХЛ в связи с делом о сексуальном насилии в «Чикаго» в 2010 году.

Ранее лига разрешила тренеру вернуться к работе.