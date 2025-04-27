В 1-м раунде плей-офф НХЛ никто не выиграл серию со счетом 4−0 во 2-й раз за 3 последних сезона

Таким образом, все 16 команд, участвующих в текущем розыгрыше Кубка Стэнли, одержали хотя бы по одной победе.
Это 2-й такой случай за последние 3 сезона. В 2023 году ни одной команде не удалось выиграть серию первого раунда со счетом 4−0.
Напомним, что в 2024 году «Рейнджерс» удалось выбить «Вашингтон» на этой стадии без единого поражения.
В 2022 году счет 4−0 был зафиксирован в серии первого раунда «Колорадо» — «Нэшвилл», в 2021-м — сразу в двух сериях («Колорадо» выбил «Сент-Луис», «Виннипег» прошел «Эдмонтон»).