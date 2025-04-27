Сэндерсон принес «Оттаве» 1-ю победу в серии с «Торонто» (1−3). Он 4-й игрок в истории клуба с голом в овертайме при угрозе вылета

В 4 играх в текущем плей-офф на его счету стало 3 (1+2) очка.
Сэндерсон — 4-й игрок в истории клуба, кому удалось забить в овертайме в матче при угрозе вылета.
Ранее таким достижением отметились Крис Филлипс (2003, гол в 6-м матче финала конференции с «Нью-Джерси», 7-й матч «Девилс» выиграли), Майк Фишер (2004, гол 6-м матче серии первого раунда с «Торонто», 7-й матч «Лифс» выиграли) и Мэтт Каркнер (гол в 5-м матче серии первого раунда с «Питтсбургом», 6-й матч «Пингвинс» выиграли).
Счет в серии: 1−3.