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Ландескуг забил «Далласу» в 4-м матче серии. Это 1-й гол капитана «Колорадо» на уровне НХЛ с июня 2022 года

Капитан Колорадо набрал 2 (1+1) очка в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против Старс (4:0, 2 2). Его назвали первой звездой встречи.

Гол в сегодняшнем матче стал для 32-летнего шведа первым на уровне НХЛ с июня 2022 года, когда Габриэль отличился в финальной серии плей-офф против «Тампы».

Напомним, что после победного для «Эвеланш» розыгрыша Кубка Стэнли-2022 Ландескуг пропустил 2 полных сезона и большую часть текущего из-за травмы колена.

В концовке регулярного чемпионата денверцы отправили капитана в АХЛ набирать форму. В двух матчах за «Колорадо Иглс» он набрал 2 (1+1) балла.

Сегодняшний матч стал для Ландескуга вторым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.