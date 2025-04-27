Ландескуг забил «Далласу» в 4-м матче серии. Это 1-й гол капитана «Колорадо» на уровне НХЛ с июня 2022 года

Гол в сегодняшнем матче стал для 32-летнего шведа первым на уровне НХЛ с июня 2022 года, когда Габриэль отличился в финальной серии плей-офф против «Тампы».
Напомним, что после победного для «Эвеланш» розыгрыша Кубка Стэнли-2022 Ландескуг пропустил 2 полных сезона и большую часть текущего из-за травмы колена.
В концовке регулярного чемпионата денверцы отправили капитана в АХЛ набирать форму. В двух матчах за «Колорадо Иглс» он набрал 2 (1+1) балла.
Сегодняшний матч стал для Ландескуга вторым в текущем розыгрыше плей-офф НХЛ.