Маккиннон забил 4-й гол в текущем плей-офф НХЛ и делит лидерство в гонке снайперов с Капризовым, Болди и Кемпе. Он в 4-й раз в карьере забросил 4+ шайбы в одной серии

Маккиннон в 4-й раз за карьеру забросил 4+ шайбы в рамках одной кубковой серии (ранее — в первом раунде плей-офф-2021 и 2022 против «Сент-Луиса» и «Нэшвилла» соответственно, а также во втором раунде плей-офф-2020 против «Далласа»).