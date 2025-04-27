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Маккиннон забил 4-й гол в текущем плей-офф НХЛ и делит лидерство в гонке снайперов с Капризовым, Болди и Кемпе. Он в 4-й раз в карьере забросил 4+ шайбы в одной серии

Форвард «Колорадо» отметился заброшенной шайбой в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли с «Далласом» (4:0, 2−2).

Источник: Спортс"

На счету 29-летнего канадца стало 5 (4+1) очков в 4 играх в текущем плей-офф НХЛ. Он делит лидерство в гонке снайперов с форвардами Адрианом Кемпе («Лос-Анджелес»), Кириллом Капризовым и Мэттью Болди (оба — «Миннесота»).

Маккиннон в 4-й раз за карьеру забросил 4+ шайбы в рамках одной кубковой серии (ранее — в первом раунде плей-офф-2021 и 2022 против «Сент-Луиса» и «Нэшвилла» соответственно, а также во втором раунде плей-офф-2020 против «Далласа»).

В истории «Колорадо» и «Квебека» больше серий с 4 или более заброшенными шайбами в активе Джо Сакика (11), Петера Форсберга (5) и Микко Рантанена (5). Нэтан сравнялся с Мишелем Гуле (4).