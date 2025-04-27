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Дадонов завершил 4-й матч серии с «Колорадо» без очков и с «минус 2». У него 1 бросок, 1 блок, 1 хит и 1 потеря за 12:05

Форвард «Старс» принял участие в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли против «Эвеланш» (0:4, 2−2).

Источник: Спортс"

В активе 36-летнего нападающего 1 шайба в 4 играх серии при нейтральной полезности.

Сегодня Дадонов (12:05, 0:18 — в большинстве, полезность «минус 2») отметился 1 броском в створ, 1 блоком, 1 силовым приемом и допустил 1 потерю.