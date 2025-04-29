Фастовский о возможном переходе Мерфи в СКА: «Это усиление, ценное приобретение для большинства. Он и в обороне выполняет большой объем работы»

— Безусловно, для СКА это будет усиление. Мерфи — лучший бомбардир среди защитников. Для игры в большинстве это очень ценное приобретение.
— Сможет ли Мерфи заменить в СКА Александра Никишина?
— Мерфи и Никишин — разноплановые игроки. Никишин — другого плана игрок. Он двусторонний: он может и там, и там. Никишин — больше силовой защитник.
Мерфи больше играющий защитник, хотя тоже двусторонний. Вообще трудно одним игроком заменить другого. Но при игре в большинстве Мерфи определенную роль сыграет.
— В прошлом сезоне в СКА был легионер-защитник — Энтони Деанджело. Он набирал много очков, но не смог закрепиться в команде по неспортивным причинам. Нет ли риска, что история Деанджело может повторится с Мерфи?
— В игровом плане Деанджело и Мерфи — разные игроки. Мерфи не настолько так прямо играет только в атаке. Он и в обороне выполняет большой объем работы.
В коллективе Мерфи себя чувствует хорошо. Он сможет закрепиться в составе, — сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.