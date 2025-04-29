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Фастовский о возможном переходе Мерфи в СКА: «Это усиление, ценное приобретение для большинства. Он и в обороне выполняет большой объем работы»

В нынешнем сезоне защитник выступал за «Сибирь».

Источник: Спортс"

— Безусловно, для СКА это будет усиление. Мерфи — лучший бомбардир среди защитников. Для игры в большинстве это очень ценное приобретение.

— Сможет ли Мерфи заменить в СКА Александра Никишина?

— Мерфи и Никишин — разноплановые игроки. Никишин — другого плана игрок. Он двусторонний: он может и там, и там. Никишин — больше силовой защитник.

Мерфи больше играющий защитник, хотя тоже двусторонний. Вообще трудно одним игроком заменить другого. Но при игре в большинстве Мерфи определенную роль сыграет.

— В прошлом сезоне в СКА был легионер-защитник — Энтони Деанджело. Он набирал много очков, но не смог закрепиться в команде по неспортивным причинам. Нет ли риска, что история Деанджело может повторится с Мерфи?

— В игровом плане Деанджело и Мерфи — разные игроки. Мерфи не настолько так прямо играет только в атаке. Он и в обороне выполняет большой объем работы.

В коллективе Мерфи себя чувствует хорошо. Он сможет закрепиться в составе, — сказал бывший генеральный директор «Сибири» Кирилл Фастовский.