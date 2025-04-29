«Флорида» и «Тампа» забросили по 2 шайбы за 11 секунд в 4-м матче серии. Это рекорды для обеих команд в матчах плей-офф

Рекорд лиги (5 секунд) был установлен «Монреалем» в первом матче финальной серии 1919 года против «Оттавы» (8:4), когда Джо Мэлоун забил на 54:25 и 54:30. После этого он был дважды повторен — «Детройтом» (1965 год) и «Питтсбургом» (2018).