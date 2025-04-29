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«Флорида» и «Тампа» забросили по 2 шайбы за 11 секунд в 4-м матче серии. Это рекорды для обеих команд в матчах плей-офф

«Пантерс» обыграли «Лайтнинг» в четвертом матче серии первого раунда Кубка Стэнли (4:2, 3−1).

Источник: Спортс"

Обе команды забросили по 2 шайбы с интервалом 11 секунд. Во втором периоде «Тампа» вышла вперед (2:1) за счет шайб форварда Митчелла Чаффи (32:21) и защитника Эрика Чернака (32:32).

В третьем периоде «Флорида» ответила двумя голами в исполнении защитников Аарона Экблада (56:13, счет стал 2:2) и Сета Джонса (56:24, 3:2, гол в итоге стал победным).

Обе команды установили новые клубные рекорды по минимальной продолжительности интервала между голами в матчах плей-офф.

У «Тампы» ранее лучшим результатом были 12 секунд — в 2020 году в 4-й игре финала Восточной конференции с «Айлендерс» (4:1), когда отличились Блэйк Коулмэн (31:42) и Ондржей Палат (31:54).

У «Флориды» — 14 секунд в первом матче текущей серии с «Тампой» (6:2), когда отличились Нэйт Шмидт (24:41) и Мэттью Ткачак (24:55).

Рекорд лиги (5 секунд) был установлен «Монреалем» в первом матче финальной серии 1919 года против «Оттавы» (8:4), когда Джо Мэлоун забил на 54:25 и 54:30. После этого он был дважды повторен — «Детройтом» (1965 год) и «Питтсбургом» (2018).