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Куликов против «Тампы»: передача, 5 хитов, «плюс 1» и 2 броска за 14:59

Защитник «Флориды» сделал передачу в 4-й игре 1-го раунда Кубка Стэнли против «Тампы» (4:2, 3−1 в серии).

Источник: Спортс"

Теперь в активе Дмитрия Куликова 2 (0+2) балла в 4 играх нынешнего плей-офф.

Сегодня он провел на льду 14:59 (полезность «плюс 1»), нанес 2 броска в створ ворот, совершил 5 силовых приемов и допустил 2 потери.