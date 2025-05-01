Тридцать два хоккеиста вошли в состав сборной Беларуси на майское турне

Сегодня белорусская команда отправится в Астану, где примет участие в турнире Qazaqstan Hockey Open. 2 мая белорусы сыграют со сборной Казахстана (начало — в 14.00), а 3 мая встретятся с россиянами (15.00). Далее команды Беларуси и России переедут в Тольятти, где проведут два матча 5 и 6 мая. Турне сборных завершит поединок в «Минск-Арене» 8 мая.