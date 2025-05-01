Тридцать два хоккеиста вошли в состав сборной Беларуси на майское турне

Участие в международных матчах примут 32 хоккеиста: 3 голкипера, 10 игроков обороны и 19 нападающих. Главный тренер сборной — Дмитрий Квартальнов, в штаб которого вошли Сергей Стась, Игорь Горбенко, Андрей Михалев, Владимир Чебатуркин и Степан Горячевских.
Вратари: Иван Кульбаков («Торпедо», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ), Никита Мытник («Юность»).
Защитники: Павел Денисов, Кристиан Хенкель (оба — «Динамо-Минск», КХЛ), Сергей Сапего (СКА, КХЛ), Степан Фальковский («Ак Барс», КХЛ), Александр Яценко («Динамо-Шинник», МХЛ), Егор Юзленко («Нефтехимик», КХЛ), Тимофей Маманович, Павел Воронов (оба — «Юность»), Данила Паливко («Металлург», КХЛ), Даниил Бокун («Торпедо», КХЛ).
Нападающие: Тимофей Ковгореня, Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Илья Усов, Никита Пышкайло, Вадим Мороз, Мирослав Михалев, Даниил Липский, Егор Бориков (все — «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Валентин Демченко («Юность»), Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Максим Сушко («Сибирь», КХЛ), Иван Дроздов (ЦСКА, КХЛ), Василий Филяев («Автомобилист», КХЛ), Егор Сидоров («Сан-Диего», АХЛ), Александр Суворов («СКА-Нева», ВХЛ), Иван Янченко («Звезда», ВХЛ), Илья Литвинов («Южный Урал», ВХЛ).
Сегодня белорусская команда отправится в Астану, где примет участие в турнире Qazaqstan Hockey Open. 2 мая белорусы сыграют со сборной Казахстана (начало — в 14.00), а 3 мая встретятся с россиянами (15.00). Далее команды Беларуси и России переедут в Тольятти, где проведут два матча 5 и 6 мая. Турне сборных завершит поединок в «Минск-Арене» 8 мая.