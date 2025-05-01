Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Тридцать два хоккеиста вошли в состав сборной Беларуси на майское турне

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тренерский штаб национальной сборной Беларуси по хоккею объявил состав команды на серию матчей против сборных Казахстана и России, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Источник: РИА "Новости"

Участие в международных матчах примут 32 хоккеиста: 3 голкипера, 10 игроков обороны и 19 нападающих. Главный тренер сборной — Дмитрий Квартальнов, в штаб которого вошли Сергей Стась, Игорь Горбенко, Андрей Михалев, Владимир Чебатуркин и Степан Горячевских.

Вратари: Иван Кульбаков («Торпедо», КХЛ), Константин Шостак («Северсталь», КХЛ), Никита Мытник («Юность»).

Защитники: Павел Денисов, Кристиан Хенкель (оба — «Динамо-Минск», КХЛ), Сергей Сапего (СКА, КХЛ), Степан Фальковский («Ак Барс», КХЛ), Александр Яценко («Динамо-Шинник», МХЛ), Егор Юзленко («Нефтехимик», КХЛ), Тимофей Маманович, Павел Воронов (оба — «Юность»), Данила Паливко («Металлург», КХЛ), Даниил Бокун («Торпедо», КХЛ).

Нападающие: Тимофей Ковгореня, Виталий Пинчук, Сергей Кузнецов, Илья Усов, Никита Пышкайло, Вадим Мороз, Мирослав Михалев, Даниил Липский, Егор Бориков (все — «Динамо-Минск», КХЛ), Александр Скоренов («Северсталь», КХЛ), Валентин Демченко («Юность»), Андрей Белевич («Торпедо», КХЛ), Максим Сушко («Сибирь», КХЛ), Иван Дроздов (ЦСКА, КХЛ), Василий Филяев («Автомобилист», КХЛ), Егор Сидоров («Сан-Диего», АХЛ), Александр Суворов («СКА-Нева», ВХЛ), Иван Янченко («Звезда», ВХЛ), Илья Литвинов («Южный Урал», ВХЛ).

Сегодня белорусская команда отправится в Астану, где примет участие в турнире Qazaqstan Hockey Open. 2 мая белорусы сыграют со сборной Казахстана (начало — в 14.00), а 3 мая встретятся с россиянами (15.00). Далее команды Беларуси и России переедут в Тольятти, где проведут два матча 5 и 6 мая. Турне сборных завершит поединок в «Минск-Арене» 8 мая.