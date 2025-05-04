Арбитр Иванюк о серии «Трактор» — «Динамо»: «В Челябинске судейство было на высочайшем уровне. В Москве — нет, пропустили удаление Гусева за удар в лицо Кэмпферу, Ткачев заб

По телевидению несколько раз показали повторы, что действительно было нарушение. То, что удалили Григория Дронова за задержку клюшкой, а чужая клюшка была у него между ног, я был внутренне не согласен. Но судьи находятся рядом на поле, и, может, им по-другому было видно.