Арбитр Иванюк о серии «Трактор» — «Динамо»: «В Челябинске судейство было на высочайшем уровне. В Москве — нет, пропустили удаление Гусева за удар в лицо Кэмпферу, Ткачев заб

"В Челябинске я был на обоих матчах и могу сказать, что судейство было на высочайшем уровне. В первой игре Виктор Гашилов и Денис Наумов отработали очень хорошо и грамотно, давали хоккеистам и побороться, и в то же время вовремя пресекали все попытки провокаций.
В моменте столкновения Владимира Ткачева и Седрика Пакетта, я считаю, никакого нарушения не было. Во втором матче Гашилов и уже Алексей Белов тоже судили грамотно и спокойно. Разговаривали с игроками и тренерами, пресекали на корню попытки нарушений.
Если говорить про матч в Москве, то, если честно, судейство мне не очень понравилось. Это мое личное мнение. Пропустили удаление Никиты Гусева, который ударил по лицу Стивену Кэмпферу.
По телевидению несколько раз показали повторы, что действительно было нарушение. То, что удалили Григория Дронова за задержку клюшкой, а чужая клюшка была у него между ног, я был внутренне не согласен. Но судьи находятся рядом на поле, и, может, им по-другому было видно.
По незасчитанной шайбе Владимира Ткачева: формально судьи правы. Однако Арсения Коромыслова атаковал защитник соперника, он не сдержал равновесия, ударился во вратаря, но после этого сразу ушел в сторону.
Шайба отскочила от Владислава Подъяпольского, и Ткачев забил гол. По мне, это чистая шайба, но судьи решили по-своему. Тут можно двояко расценивать.
Формально Коромыслов ударился во вратаря, а помешало ли это ему отбить шайбу — решают судьи", — сказал судья международной категории Александр Иванюк.