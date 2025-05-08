Глазов о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» мощный, стабильный, никто остановить не может. «Трактор» иногда заносит, он буксует, но может перевернуть матч в любой момент"

— Да, он стабильно играет. «Трактор» все-таки иногда заносит, он буксует. А эти прут и прут, никто их остановить не может. Один матч могут проиграть, а потом соберутся и снова в хорошей форме, — сказал бывший хоккеист СКА Сергей Глазов.