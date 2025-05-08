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Глазов о финале Кубка Гагарина: «Локомотив» мощный, стабильный, никто остановить не может. «Трактор» иногда заносит, он буксует, но может перевернуть матч в любой момент"

Команды встретятся в финале Кубка Гагарина, первый матч состоится 13 апреля в Ярославле.

Источник: Спортс"

— Те, кто играл по ходу сезона хорошо, тот и вышел в финал Кубка Гагарина. Я всегда говорил: чемпионат — это главная подготовка, кто что наработал, тот и показывает в плей-офф.

В этом сезоне вообще все закономерно вышло: до финала добрались команды, победившие в своих конференциях.

— Особенно удивил «Трактор»?

— Команда хорошо выглядит под руководством канадского тренера Гру. Может в любой момент добавить или найти силы для того, чтобы перевернуть ход матча. Сколько они побед одержали, проигрывая, казалось бы, с безнадежным счетом!

Это и есть умение управлять коллективом: где-то тактику подправить, где-то ритм поменять, иногда и прикрикнуть ни игроков надо. Не все тренеры им обладают.

— «Локомотив» чем силен?

— Они второй год подряд выходят в финал Кубка Гагарина — это и есть показатель их силы. Стабильно играют. Очень мощная команда!

И Радулов там — красавец. Показывает всем пример в 38 лет. Зачем все эти ветераны в команды приходят — Женька Кузнецов, Сашка Радулов? Они должны вести за собой партнеров. Не в каждой команде это получается. Но это большая помощь.

— В финале ставите на Локомотив"?

— Да, он стабильно играет. «Трактор» все-таки иногда заносит, он буксует. А эти прут и прут, никто их остановить не может. Один матч могут проиграть, а потом соберутся и снова в хорошей форме, — сказал бывший хоккеист СКА Сергей Глазов.