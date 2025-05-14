Команда тренера Олега Болякина уступила сборной Венгрии (2:4) в игре группового этапа. Голами в составе казахстанской команды отметились Никита Михайлис и Валерий Орехов. В 1-й игре турнира сборная Казахстана одержала победу над Норвегии (2:1), во 2-й — проиграла Германии (1:4).Всего в активе команды 3 очка в 3 матчах. В следующей игре, 14 мая, Казахстан сыграет против сборной Дании.
Казахстан проиграл 2-й матч подряд на ЧМ-2025 — 2:4 от Венгрии. У сборной 3 очка в 3 играх турнира
Команда тренера Олега Болякина уступила сборной Венгрии (2:4) в игре группового этапа. Голами в составе казахстанской команды отметились Никита Михайлис и Валерий Орехов. В 1-й игре турнира сборная Казахстана одержала победу над Норвегии (2:1), во 2-й — проиграла Германии (1:4).