Березкин об 1:2 от «Трактора»: «Игра была равная, 2 шайбы мы привезли себе. Нужно показывать хоккей, в который мы играли весь сезон. Давить, бороться, воевать»

— Почему «Локомотив» в третий раз подряд проиграл стартовый матч серии?
— В принципе, игра была равная. Две шайбы мы привезли в свои ворота. Но даже после этого у нас были шансы отыграться — уйти в овертайм или даже победить в основное время. Но этот матч мы забываем и готовимся дальше.
— Но в чем природа этих поражений в первых матчах?
— Даже не знаю. Первый матч проигран, и все идет по накатанной. Мы показываем наш хоккей. Дай бог, так будет и дальше.
— Можно ли сказать, что у вас идет подстройка под соперника?
— В принципе, нет. Мы выходим сконцентрированными. Просто в каких-то моментах забываем те вещи, которые мы делаем по ходу сезона.
— Что помешало забить во втором периоде?
— Не хватало хладнокровия в завершении моментов. Надо работать перед их вратарем Фукале, и шайба обязательно зайдет.
— Что произошло, когда вам забивали первый гол? Нетипичная игра для «Локомотива».
— И я, и Каюм (Артур Каюмов) неправильно сыграли. Каюму нужно было бросать, а мне не нужно было на смену ехать. Полностью вина и на мне, и на нем. Наверное, из-за этого мы и проиграли.
— Как себя сейчас чувствует Артур после того, как его ударил Логан Дэй?
— Потрепанный такой. Но думаю, к следующей игре он будет готов.
— Что нужно поменять «Локомотиву» в следующей встрече?
— С первых же секунд показывать тот хоккей, в который мы играли весь сезон. Давить, бороться, забирать нейтральные шайбы и воевать, — сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.