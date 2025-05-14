Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Березкин об 1:2 от «Трактора»: «Игра была равная, 2 шайбы мы привезли себе. Нужно показывать хоккей, в который мы играли весь сезон. Давить, бороться, воевать»

«Локомотив» дома проиграл «Трактору» в 1-м матче финальной серии плей-офф со счетом 1:2. Березкин стал автором единственного гола «Локомотива».

Источник: Спортс"

— Почему «Локомотив» в третий раз подряд проиграл стартовый матч серии?

— В принципе, игра была равная. Две шайбы мы привезли в свои ворота. Но даже после этого у нас были шансы отыграться — уйти в овертайм или даже победить в основное время. Но этот матч мы забываем и готовимся дальше.

— Но в чем природа этих поражений в первых матчах?

— Даже не знаю. Первый матч проигран, и все идет по накатанной. Мы показываем наш хоккей. Дай бог, так будет и дальше.

— Можно ли сказать, что у вас идет подстройка под соперника?

— В принципе, нет. Мы выходим сконцентрированными. Просто в каких-то моментах забываем те вещи, которые мы делаем по ходу сезона.

— Что помешало забить во втором периоде?

— Не хватало хладнокровия в завершении моментов. Надо работать перед их вратарем Фукале, и шайба обязательно зайдет.

— Что произошло, когда вам забивали первый гол? Нетипичная игра для «Локомотива».

— И я, и Каюм (Артур Каюмов) неправильно сыграли. Каюму нужно было бросать, а мне не нужно было на смену ехать. Полностью вина и на мне, и на нем. Наверное, из-за этого мы и проиграли.

— Как себя сейчас чувствует Артур после того, как его ударил Логан Дэй?

— Потрепанный такой. Но думаю, к следующей игре он будет готов.

— Что нужно поменять «Локомотиву» в следующей встрече?

— С первых же секунд показывать тот хоккей, в который мы играли весь сезон. Давить, бороться, забирать нейтральные шайбы и воевать, — сказал нападающий «Локомотива» Максим Березкин.