Иванов о потасовке с Дэем: «В “Тракторе” каждый друг за друга, мы готовы убивать за такое. Любой пошел бы заступаться за партнера»

В 3-м периоде форвард «Локомотива» Георгий Иванов сцепился с Логаном Дэем, вступившись за Артура Каюмова. Защитник «Трактора» был наказан 5-минутным удалением за атаку в голову Каюмову. Иванов получил 2 минуты штрафа за грубость.
— Почему «Локомотив» все время проигрывает первый матч, но потом забирает серию? В чем прикол?
— Я думаю, это не прикол. Все дело в нас. Мы должны разобраться в этом. Каждый должен покопаться в себе. В первую очередь проблема в каждом из нас. И недопустимо так начинать серии.
— «Локомотив» в седьмой раз подряд проиграл в финале Кубка Гагарина. Сидит это в голове?
— Никто об этом не думает. Мы спокойно готовимся к следующей игре.
— Вы заступились за Каюмова, но схватили удаление на две минуты. «Локомотив» играл три минуты в большинстве, а не пять. А ведь это был шанс спасти матч.
— Я не жалею о том, что сделал.
— Вас за это похвалил Игорь Никитин.
— Я думаю, в таких моментах любой из нашей команды пошел бы заступаться за своего партнера. Такие моменты недопустимы. У нас каждый друг за друга, и мы готовы убивать за такое.
— Можно ли сказать, что два гола «Трактора» за 13 секунд вас ошарашили?
— Я считаю, мы сами виноваты. Сами допустили глупые ошибки, о которых нам говорили, рассказывали, предупреждали. Каждый из нас должен стать умнее.
— Каким был ваш план на третий период?
— Продолжать играть в свою игру. Нагружать голкипера, лезть на ворота, выигрывать единоборства.
— А вам не показалось, что «Трактор» ко всему этому был готов? Может, вам найти альтернативу?
— Я так не думаю. Нам нужно придерживаться своей игры, потому что она приносит результат. Мы верим в это и знаем это, — сказал форвард «Локомотива» Георгий Иванов.
Удар в голову от защитника «Трактора» — до крови! В ответ игрок «Локо» избил соперника.