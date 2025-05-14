Хейсканен может сыграть за «Даллас» в 4-м матче серии с «Виннипегом». Защитник выведен из долгосрочного списка травмированных

Защитник не играет с 29 января. Ожидается, что Миро Хейсканен вернется в состав «Далласа» в четвертой игре второго раунда плей-офф против «Джетс» (2−1).
«Миро будет кататься сегодня утром, а потом посмотрим, как все пойдет. Я ожидаю, что он сыграет вечером, если все пройдет хорошо», — сказал тренер «Далласа» Питер Дебур.
Хейсканен получил травму колена в январе и перенес операцию в феврале. Ожидалось, что он пропустит от 3 до 4 месяцев. В 50 играх в сезоне финн набрал 25 (5+20) очков при полезности «плюс 7» и среднем времени на льду 25:10.