Алексей Терещенко: «Дэй “пятой точкой” хотел встретить Каюмова. Он не шел убивать кого-то, просто попал так. Чисто игровой момент»

Он аккуратно шел, не шел кого-то убивать, но так сложилось: у Артура была очень высокая скорость, он ушел в середину и просто попал так. Не думаю, что он хотел наносить травму. В целом игра была жесткая, но без грязи", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.