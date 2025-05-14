Алексей Терещенко: «Дэй “пятой точкой” хотел встретить Каюмова. Он не шел убивать кого-то, просто попал так. Чисто игровой момент»

В 3-м периоде форвард «Локомотива» Георгий Иванов сцепился с Логаном Дэем, вступившись за Артура Каюмова. Защитник «Трактора» был наказан 5-минутным удалением за атаку в голову Каюмову. Иванов получил 2 минуты штрафа за грубость.
«Дэй как Лидстрем встречал соперника, “пятой точкой” хотел встретить Каюмова. Но замахивался и попал ему в лицо. Чисто игровой момент.
Я не думаю, что он хотел ему попадать в голову, но так получилось. Решение судей абсолютно верное — пять минут.
Он аккуратно шел, не шел кого-то убивать, но так сложилось: у Артура была очень высокая скорость, он ушел в середину и просто попал так. Не думаю, что он хотел наносить травму. В целом игра была жесткая, но без грязи", — сказал трехкратный чемпион мира Алексей Терещенко.
Удар в голову от защитника «Трактора» — до крови! В ответ игрок «Локо» избил соперника.