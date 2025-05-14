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Терещенко считает Шабанова фаворитом на MVP плей-офф: «Быстрый игрок, поэтому так ярок сейчас. Березкин тоже молодец: и сохраняет, и создает, и забивает»

Во вторник «Трактор» одолел в гостях «Локомотив» (2:1) в 1-м матче финальной серии.

Источник: Спортс"

— Что касается Шабанова — да, в его голе есть определенная доля везения: ему шайба пришла такая, прыгающая на ребре, но он по ней попал. Потом решил забивать лакросс, да и вообще атаковал много. Шесть бросков — это очень хороший показатель для финала, большое количество для нападающего. Молодец. Но партнеры тоже играют свою роль, дают ему возможность реализовывать моменты.

— Если на сегодня — он очевидный MVP розыгрыша?

— Слушайте, ну, наверное, да. Но еще, наверное, Березкин, конечно, тоже молодец. Сколько он работы черновой выполняет: и сохраняет, и создает моменты, и забивает. Поэтому эти два игрока, думаю, и разыграют звание лучшего в этом финале. Шабанов более быстрый игрок, поэтому так ярок сейчас, — сказал трехкратный чемпион мира.