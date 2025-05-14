Терещенко считает Шабанова фаворитом на MVP плей-офф: «Быстрый игрок, поэтому так ярок сейчас. Березкин тоже молодец: и сохраняет, и создает, и забивает»

— Что касается Шабанова — да, в его голе есть определенная доля везения: ему шайба пришла такая, прыгающая на ребре, но он по ней попал. Потом решил забивать лакросс, да и вообще атаковал много. Шесть бросков — это очень хороший показатель для финала, большое количество для нападающего. Молодец. Но партнеры тоже играют свою роль, дают ему возможность реализовывать моменты.