Терещенко считает Шабанова фаворитом на MVP плей-офф: «Быстрый игрок, поэтому так ярок сейчас. Березкин тоже молодец: и сохраняет, и создает, и забивает»

— Что касается Шабанова — да, в его голе есть определенная доля везения: ему шайба пришла такая, прыгающая на ребре, но он по ней попал. Потом решил забивать лакросс, да и вообще атаковал много. Шесть бросков — это очень хороший показатель для финала, большое количество для нападающего. Молодец. Но партнеры тоже играют свою роль, дают ему возможность реализовывать моменты.
— Если на сегодня — он очевидный MVP розыгрыша?
— Слушайте, ну, наверное, да. Но еще, наверное, Березкин, конечно, тоже молодец. Сколько он работы черновой выполняет: и сохраняет, и создает моменты, и забивает. Поэтому эти два игрока, думаю, и разыграют звание лучшего в этом финале. Шабанов более быстрый игрок, поэтому так ярок сейчас, — сказал трехкратный чемпион мира.