Артюхин о Хартли в ЦСКА: «Возможно, финансово замотивируют, но не уверен, что он пойдет. У него же есть должность советника в “Авангарде”

"При всем уважении к российским тренерам, все-таки иностранные специалисты, поработавшие в НХЛ, имеют совершенно другой подход, понимание хоккея. Самое главное — они более обученные. Нашим специалистам зачастую этого не хватает. Тем, кто не поиграл и не поработал в НХЛ, не хватает деталей, системы.
Для ЦСКА иностранный специалист — хороший вариант. Армейцам стоит поработать на рынке свободных агентов и поискать кандидата. Люди должны этим заниматься, а в ЦСКА селекция не очень хорошо работает, не делают каких-то выводов. Там нужно наладить дела в «Звезде», «Красной Армии». В этом сезоне вся армейская вертикаль провалилась. Нужно какие-то выводы делать.
Может ли Хартли подойти ЦСКА? О Хартли все хорошо отзываются, потому что он всех переучивал в «Авангарде». Как перемещаться на льду, куда клюшки ставить и много другое. Я не уверен, что он пойдет в ЦСКА работать. У него же есть какая-то должность советника в «Авангарде». Не думаю, что он с нее уйдет.
Возможно, смогут финансово замотивировать. Но не думаю, что у него в этом плане есть проблемы. Попытаться стоит, потому что он знает наш менталитет, хоккей. Он знает, чего ожидать от ребят, от лиги. У него большой опыт в КХЛ. Ему гораздо легче будет адаптироваться, чем какому-то другому иностранному специалисту", — сказал экс-игрок клубов КХЛ и НХЛ.