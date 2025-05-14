Артюхин о Хартли в ЦСКА: «Возможно, финансово замотивируют, но не уверен, что он пойдет. У него же есть должность советника в “Авангарде”

Может ли Хартли подойти ЦСКА? О Хартли все хорошо отзываются, потому что он всех переучивал в «Авангарде». Как перемещаться на льду, куда клюшки ставить и много другое. Я не уверен, что он пойдет в ЦСКА работать. У него же есть какая-то должность советника в «Авангарде». Не думаю, что он с нее уйдет.