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Рантанен набрал 19 очков в 11 матчах за «Даллас» в плей-офф. Это 3-й результат в истории НХЛ для игроков, перешедших на дедлайне в том же сезоне

Форвард «Старс» отметился результативной передачей в четвертом матче серии второго раунда Кубка Стэнли с «Виннипегом» (3:1, 3−1).

На счету 28-летнего игрока 19 (9+10) очков в 11 играх в текущем плей-офф НХЛ при полезности «+3». Он лидирует в гонках бомбардиров и снайперов.

19 очков Рантанена в плей-офф — 3-й результат в истории НХЛ для игроков, перешедших в новую команду в день дедлайна в том же сезоне. Микко был обменян в «Даллас» из «Каролины», после чего подписал с техасским клубом новый контракт на 8 лет и 96 миллионов долларов.

Больше баллов набирали только Мариан Госса (2008 год, «Питтсбург», 26 очков в 20 играх, 12+24, дошел до финала Кубка Стэнли) и Мариан Габорик (2014, «Лос-Анджелес», 22 в 26, 14+8, выиграл Кубок Стэнли).