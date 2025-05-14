Рантанен набрал 19 очков в 11 матчах за «Даллас» в плей-офф. Это 3-й результат в истории НХЛ для игроков, перешедших на дедлайне в том же сезоне

19 очков Рантанена в плей-офф — 3-й результат в истории НХЛ для игроков, перешедших в новую команду в день дедлайна в том же сезоне. Микко был обменян в «Даллас» из «Каролины», после чего подписал с техасским клубом новый контракт на 8 лет и 96 миллионов долларов.