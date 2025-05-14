Экхольм может вернуться в состав «Эдмонтона» в финале Запада, если «Ойлерс» пройдут «Вегас». Защитник еще не играл в текущем плей-офф из-за травмы

Если канадский клуб выйдет в финал Западной конференции, то сможет рассчитывать на возвращение шведского защитника в состав.
Об этом сообщил главный тренер команды Крис Кноблаух. По его словам, Экхольм уже приступил к легким тренировкам на льду.
Из-за травмы 34-летний игрок пока не провел ни одного матча в текущем плей-офф. Он пропустил 10 из последних 11 игр регулярного чемпионата.
В этом сезоне Экхольм набрал 33 (9+24) очка в 65 матчах при полезности «+11», занимая третье место в команде по среднему времени на льду (22:12).