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Экхольм может вернуться в состав «Эдмонтона» в финале Запада, если «Ойлерс» пройдут «Вегас». Защитник еще не играл в текущем плей-офф из-за травмы

«Ойлерс» лидируют в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Вегаса» (3−1).

Если канадский клуб выйдет в финал Западной конференции, то сможет рассчитывать на возвращение шведского защитника в состав.

Об этом сообщил главный тренер команды Крис Кноблаух. По его словам, Экхольм уже приступил к легким тренировкам на льду.

Из-за травмы 34-летний игрок пока не провел ни одного матча в текущем плей-офф. Он пропустил 10 из последних 11 игр регулярного чемпионата.

В этом сезоне Экхольм набрал 33 (9+24) очка в 65 матчах при полезности «+11», занимая третье место в команде по среднему времени на льду (22:12).