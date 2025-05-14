Давыдов о финале Кубка Гагарина: «Зачем недельная пауза — загадка. Команды пришли в себя только к 3-му периоду. Не люблю восхваления НХЛ, но там бы сдвинули старт»

Я не люблю все эти восхваления НХЛ в нашей прессе. Но в НХЛ умеют разжигать интерес и крутить благодаря этому свои финансовые дела. Поэтому там в такой ситуации сдвинули бы старт нового раунда на три-четыре дня. У нас в это время как раз были выходные, так что перенос напрашивался.