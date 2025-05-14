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Давыдов о финале Кубка Гагарина: «Зачем недельная пауза — загадка. Команды пришли в себя только к 3-му периоду. Не люблю восхваления НХЛ, но там бы сдвинули старт»

«Трактор» обыграл «Локомотив» (2:1) в первом матче финальной серии плей-офф Фонбет Чемпионата КХЛ (1−0).

— Виталий Семенович, что для себя отметили в первый день финала?

— Сразу бросилась в глаза недельная пауза перед главной серией сезона. Зачем ее придумали — загадка. Во-первых, команды теряют игровой тонус, а хоккеисты — форму. Во-вторых, уходит интерес болельщиков, один турнир словно бы завершается, другой — начинается.

Я не люблю все эти восхваления НХЛ в нашей прессе. Но в НХЛ умеют разжигать интерес и крутить благодаря этому свои финансовые дела. Поэтому там в такой ситуации сдвинули бы старт нового раунда на три-четыре дня. У нас в это время как раз были выходные, так что перенос напрашивался.

— Недельная пауза повлияла на первый матч финала?

— Думаю, да. Команды пришли в себя и раскочегарились только к третьему периоду. В первом — не узнал «Локомотив», команда проиграла «конек», не была похожа на себя. Ярославль более-менее проснулся только ко второму периоду, когда уже была равная игра, — сказал трехкратный олимпийский чемпион.

«Локо» и «Трактор» выдали кино! Вот детали изнутри, которые вы пропустили.