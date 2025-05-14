Экс-ведущая СКА ТВ Зухра: «Кастерова давно развелась с Малкиным. Последствия такого брака настолько травматичны, что не дай бог такого мужа»

«Очнись дорогой, твоя Кастерова уже давно развелась с Малкиным, и последствия такого брака настолько травматичны, что не дай бог такого мужа и такой брак. Просто не дай бог. Вот и все. Мир спорта слишком узкий и лучше вам не знать и 1%. Снимите розовые очки», — ответила Зухра.