Экс-ведущая СКА ТВ Зухра: «Кастерова давно развелась с Малкиным. Последствия такого брака настолько травматичны, что не дай бог такого мужа»

Бывшая ведущая СКА ТВ Зухра Уразбахтина высказалась о разводе Малкина и Кастеровой, общаясь с подписчиком в своем телеграм-канале.
Подписчик, высказываясь о журналистках, написал: «Единицам только везет, как, например, Кастеровой с Малкиным, но тем не менее, хоть вероятность этого и маленькая, но эта мечта все равно остается главной надеждой».
«Очнись дорогой, твоя Кастерова уже давно развелась с Малкиным, и последствия такого брака настолько травматичны, что не дай бог такого мужа и такой брак. Просто не дай бог. Вот и все. Мир спорта слишком узкий и лучше вам не знать и 1%. Снимите розовые очки», — ответила Зухра.
Уразбахтина также выложила эту переписку в сторис, написав: «Представляете, насколько бывают глупые люди? Абьюз и насилие — с каких пор это уже мечта? Брак уже давно распался, но все равно мечта по мнению мужчин».