Кудашов об Овечкине: «Мы разговаривали о потенциальных новичках для “Динамо” из Северной Америки. Недавно общались, обсудили его серию с “Каролиной”

— Овечкин записывал вам видеообращение к началу плей-офф Кубка Гагарина и во время серии со СКА. Вы делали то же самое для него, учитывая ситуацию «Вашингтона» в серии с «Каролиной»?
— Зачем записывать Овечкину видеообращение? Мы можем спокойно созвониться, как раз недавно общались с ним, обсудили его серию с «Каролиной».
Но что ему советовать, он взрослый человек, сам еще может советы давать. Мы общались на другие темы. Вы так спрашиваете, будто он инопланетянин какой-то, мы спокойно разговариваем на разные темы.
Мы разговаривали с Александром о потенциальных новичках для «Динамо» из Северной Америки, — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.