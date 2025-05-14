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Кудашов об Овечкине: «Мы разговаривали о потенциальных новичках для “Динамо” из Северной Америки. Недавно общались, обсудили его серию с “Каролиной”

Александр Овечкин является воспитанником «Динамо». На данный момент его «Вашингтон» уступает в серии Кубка Стэнли с «Каролиной» со счетом 1−3.

Источник: Спортс"

— Овечкин записывал вам видеообращение к началу плей-офф Кубка Гагарина и во время серии со СКА. Вы делали то же самое для него, учитывая ситуацию «Вашингтона» в серии с «Каролиной»?

— Зачем записывать Овечкину видеообращение? Мы можем спокойно созвониться, как раз недавно общались с ним, обсудили его серию с «Каролиной».

Но что ему советовать, он взрослый человек, сам еще может советы давать. Мы общались на другие темы. Вы так спрашиваете, будто он инопланетянин какой-то, мы спокойно разговариваем на разные темы.

Мы разговаривали с Александром о потенциальных новичках для «Динамо» из Северной Америки, — сказал главный тренер «Динамо» Алексей Кудашов.