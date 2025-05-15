«Эдмонтон» вышел в финал Запада в 3-й раз за 4 сезона

Клуб из Альберты сыграет в финале Западной конференции в 3-й раз за 4 сезона. «Эдмонтон» выходил на эту стадию плей-офф в 2022 и 2024 годах.
Соперником клуба станет победитель серии «Виннипег» — «Даллас» (1−3).
«Ойлерс» обыграли «Вегас» во втором раунде Кубка Стэнли (4−1, 1:0 ОТ в пятом матче). Победную шайбу в овертайме забросил финский нападающий Каспери Капанен. Вратарь Стюарт Скиннер сделал 24 сэйва.
Клуб из Альберты сыграет в финале Западной конференции в 3-й раз за 4 сезона. «Эдмонтон» выходил на эту стадию плей-офф в 2022 и 2024 годах.
Соперником клуба станет победитель серии «Виннипег» — «Даллас» (1−3).