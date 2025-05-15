Фетисов о том, кого хотел бы видеть тренером ЦСКА: «Федорова или Ларионова, все остальные мне неинтересны»

— Кого бы вы хотели видеть главным тренером хоккейного ЦСКА?
— Федорова или Ларионова, все остальные мне как-то неинтересны, — заявил экс-игрок ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.
29 апреля ЦСКА объявил об отставке Ильи Воробьева. Московский клуб вылетел в первом раунде Кубка Гагарина, проиграв минскому «Динамо» 2−4 в серии.
— Кого бы вы хотели видеть главным тренером хоккейного ЦСКА?
— Федорова или Ларионова, все остальные мне как-то неинтересны, — заявил экс-игрок ЦСКА, двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов.