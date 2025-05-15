Самая красивая хоккеистка планеты Микайла Демайтер поделилась горячими фото

На страничке экс-хоккеистки в соцсетях появились фотографии, позволяющие со всех ракурсов полюбоваться ее сочными формами. Демайтер снялась в бикини, которое едва прикрыло ее прелести.
«Всем веселого Микайла-дня! Празднуем», — подписала снимки именинница.
Несмотря на то, что Демайтер не играет в хоккей уже три года, ее по-прежнему называют самой сексуальной хоккеисткой планеты. При этом в спорте Микайла не добилась больших успехов, популярность ей принесла выдающаяся внешность.
После ухода их большого спорта, Микайла увеличила грудь, сделав пластическую операцию. Блондинка активно ведет соцсети и регулярно выкладывает горячий контент. Экс-хоккеистка работает моделью, сотрудничая с компанией Verge.