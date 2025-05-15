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Самая красивая хоккеистка планеты Микайла Демайтер поделилась горячими фото

Завершившая карьеру канадская хоккеистка Микайла Демайтер отпраздновала свое 25-летие. В честь личного праздника спортсменка порадовала подписчиков новыми соблазнительными фотографиями.

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На страничке экс-хоккеистки в соцсетях появились фотографии, позволяющие со всех ракурсов полюбоваться ее сочными формами. Демайтер снялась в бикини, которое едва прикрыло ее прелести.

«Всем веселого Микайла-дня! Празднуем», — подписала снимки именинница.

Несмотря на то, что Демайтер не играет в хоккей уже три года, ее по-прежнему называют самой сексуальной хоккеисткой планеты. При этом в спорте Микайла не добилась больших успехов, популярность ей принесла выдающаяся внешность.

После ухода их большого спорта, Микайла увеличила грудь, сделав пластическую операцию. Блондинка активно ведет соцсети и регулярно выкладывает горячий контент. Экс-хоккеистка работает моделью, сотрудничая с компанией Verge.