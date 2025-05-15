Александр Еременко: «Понял, что не умею радоваться победам, получать от них удовольствие. По-хорошему завидую Овечкину и Ковальчуку»

"Я всегда задавал себе этот вопрос: а умею ли я вообще радоваться победам? Прошло много времени, и я понял, что не умею это делать. Я, наверное, не то чтобы робот, я стараюсь выполнить какую-то работу на максимум.
Когда это случилось, я не верил. Да, есть какая то радость, но вот мы выиграли, и завтра не надо никуда ехать, тренироваться и играть — просто наступила какая-то пустота. Вот просто выдохнул, и думаешь: а как дальше? А почему завтра я никуда не иду? То есть, уже начинаешь думать о завтрашнем дне, о том, что будет дальше.
Я не умею радоваться, как, допустим, Санька Овечкин или Илюха Ковальчук. Я им по-хорошему завидую, что не умею получать удовольствие от победы«, — сказал бывший вратарь “Динамо” и “Салавата Юлаева”.