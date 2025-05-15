Александр Еременко: «Понял, что не умею радоваться победам, получать от них удовольствие. По-хорошему завидую Овечкину и Ковальчуку»

Когда это случилось, я не верил. Да, есть какая то радость, но вот мы выиграли, и завтра не надо никуда ехать, тренироваться и играть — просто наступила какая-то пустота. Вот просто выдохнул, и думаешь: а как дальше? А почему завтра я никуда не иду? То есть, уже начинаешь думать о завтрашнем дне, о том, что будет дальше.