Рыбин об Овечкине: «В плей-офф лидеров перекрывают, у Мэттьюса 0 голов в серии с “Флоридой”. “Вашингтон” в шаге от вылета, капитан должен собрать ребят в раздевалке»

— Овечкин за 4 матча набрал 1 очко. Как считаете, с чем связана маленькая результативность?
— Безусловно, он — лидер команды. К нему от соперников большое внимание. Бросать не дают, подстраиваться не дают, в большинстве не дают располагаться.
Это плей-офф, здесь все по-другому. Здесь все стоит на кону. Это тоже не проблема. Если чуть дальше пойти, то есть Мэттьюс — лидер «Торонто», у него 0 голов в серии с «Флоридой». Лидеров всегда перекрывают.
— Способен ли Александр раскрыться в нужный момент?
— Мы прекрасно понимаем, что уже такой опыт выступлений. Сейчас, наверное, как никогда такой человек должен собрать всех своих ребят в раздевалке, потому что команда в шаге от вылета. Я думаю, как капитан команды он будет мотивирован, — сказал экс-нападающий сборной России.