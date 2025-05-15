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Рыбин об Овечкине: «В плей-офф лидеров перекрывают, у Мэттьюса 0 голов в серии с “Флоридой”. “Вашингтон” в шаге от вылета, капитан должен собрать ребят в раздевалке»

«Вашингтон» уступает 1−3 в серии с «Каролиной» во втором раунде Кубка Стэнли. На счету форварда «Кэпиталс» 1 гол в 4 играх этого противостояния.

Источник: Спортс"

— Овечкин за 4 матча набрал 1 очко. Как считаете, с чем связана маленькая результативность?

— Безусловно, он — лидер команды. К нему от соперников большое внимание. Бросать не дают, подстраиваться не дают, в большинстве не дают располагаться.

Это плей-офф, здесь все по-другому. Здесь все стоит на кону. Это тоже не проблема. Если чуть дальше пойти, то есть Мэттьюс — лидер «Торонто», у него 0 голов в серии с «Флоридой». Лидеров всегда перекрывают.

— Способен ли Александр раскрыться в нужный момент?

— Мы прекрасно понимаем, что уже такой опыт выступлений. Сейчас, наверное, как никогда такой человек должен собрать всех своих ребят в раздевалке, потому что команда в шаге от вылета. Я думаю, как капитан команды он будет мотивирован, — сказал экс-нападающий сборной России.