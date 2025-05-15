Рыбин об Овечкине: «В плей-офф лидеров перекрывают, у Мэттьюса 0 голов в серии с “Флоридой”. “Вашингтон” в шаге от вылета, капитан должен собрать ребят в раздевалке»

— Мы прекрасно понимаем, что уже такой опыт выступлений. Сейчас, наверное, как никогда такой человек должен собрать всех своих ребят в раздевалке, потому что команда в шаге от вылета. Я думаю, как капитан команды он будет мотивирован, — сказал экс-нападающий сборной России.