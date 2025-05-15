Губерниев об Овечкине в серии с «Каролиной»: «Показывает не лучшую игру. “Вашингтону” трудно, команда зависит от снайперских качеств Александра»

"С учетом того, что Овечкин показывает не лучшую игру, команде трудно. Но пока что серия не закончена, столичный клуб может ее переломить.
Во многом это зависит от бомбардирских и снайперских качеств Овечкина. Если «Вашингтон» сегодня вылетает из Кубка Стэнли, то такова спортивная жизнь, Кубок Стэнли — это совершенно особая история.
Успехи регулярного чемпионата не всегда коррелируют с успехами в плей-офф, Конечно хочется, чтобы Овечкин продолжал сражаться за трофей«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.