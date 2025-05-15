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Губерниев об Овечкине в серии с «Каролиной»: «Показывает не лучшую игру. “Вашингтону” трудно, команда зависит от снайперских качеств Александра»

«Вашингтон» уступает 1−3 в серии второго раунда Кубка Стэнли против «Харрикейнс». 16 марта команды встретятся в 5-м матче серии, начало — в 02:00 по московскому времени.

Источник: Спортс"

"С учетом того, что Овечкин показывает не лучшую игру, команде трудно. Но пока что серия не закончена, столичный клуб может ее переломить.

Во многом это зависит от бомбардирских и снайперских качеств Овечкина. Если «Вашингтон» сегодня вылетает из Кубка Стэнли, то такова спортивная жизнь, Кубок Стэнли — это совершенно особая история.

Успехи регулярного чемпионата не всегда коррелируют с успехами в плей-офф, Конечно хочется, чтобы Овечкин продолжал сражаться за трофей«, — сказал комментатор “Матч ТВ” Дмитрий Губерниев.