«Безграничный кредит доверия только у Ротенберга в СКА. У Семака — нет. Даже если возьмет чемпионство, могут быть вопросы». Агент Сафонов о «Зените»

«Не сказал бы, что мне нравится игра “Зенита”. Учитывая бюджет, не все выкладываются на те деньги, что на них потратили.
У Семака нет безграничного кредита доверия. Ни у кого его нет. Безграничный только у Романа Ротенберга в хоккейном СКА, больше ни у кого.
Даже если «Зенит» возьмет чемпионство, то к Семаку могут быть вопросы. В свое время Фабио Капелло взял с «Реалом» чемпионат, а болельщикам не нравился стиль игры команды, так его убрали и все.
У каждого тренера всегда собран чемодан — все зависит от руководителей.
Семак выиграл все что можно. Кто знает, может, он устал и ему нужна пауза. Или он сборную пойдет тренировать. Сейчас нет смысла загадывать", — сказал агент Алексей Сафонов.