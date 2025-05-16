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«Безграничный кредит доверия только у Ротенберга в СКА. У Семака — нет. Даже если возьмет чемпионство, могут быть вопросы». Агент Сафонов о «Зените»

Петербургский клуб не вышел в финал Фонбет Кубка России в этом сезоне, а также находится на втором месте в таблице Мир РПЛ.

Источник: Спортс"

«Не сказал бы, что мне нравится игра “Зенита”. Учитывая бюджет, не все выкладываются на те деньги, что на них потратили.

У Семака нет безграничного кредита доверия. Ни у кого его нет. Безграничный только у Романа Ротенберга в хоккейном СКА, больше ни у кого.

Даже если «Зенит» возьмет чемпионство, то к Семаку могут быть вопросы. В свое время Фабио Капелло взял с «Реалом» чемпионат, а болельщикам не нравился стиль игры команды, так его убрали и все.

У каждого тренера всегда собран чемодан — все зависит от руководителей.

Семак выиграл все что можно. Кто знает, может, он устал и ему нужна пауза. Или он сборную пойдет тренировать. Сейчас нет смысла загадывать", — сказал агент Алексей Сафонов.