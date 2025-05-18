Кирьянов о 2−1 «Локомотива» с «Трактором»: «Игра очень трудовая. Команды не уступают ни сантиметра льда. Все очень жестко и быстро»

— Игра очень трудовая, финальная. Обе команды не уступают ни одного сантиметра льда. Все очень жестко и быстро.
— Вернулись ваши партнеры — Фроуз и Паник. С ними особая химия, что вы сегодня зарешали?
— Самое главное, что команда победила. А мы выполняем то, о чем говорим в коллективе. Каждая тройка привносит что‑то свое. Вообще с этими парнями я только сейчас сыграл. До этого выходил с другими партнерами. Мне без разницы, с кем играть. Главное — показывать свой хоккей.
— Можно ли сказать, что первая победа за шесть матчей финала раскрепостила «Локомотив» и теперь упал груз с плеч?
— Думаю, нет смысла сравнивать с тем, что было год назад. Это уже новый финал. Новый вызов. Мы бьемся, — сказал Кирьянов.