Кирьянов о 2−1 «Локомотива» с «Трактором»: «Игра очень трудовая. Команды не уступают ни сантиметра льда. Все очень жестко и быстро»

— Самое главное, что команда победила. А мы выполняем то, о чем говорим в коллективе. Каждая тройка привносит что‑то свое. Вообще с этими парнями я только сейчас сыграл. До этого выходил с другими партнерами. Мне без разницы, с кем играть. Главное — показывать свой хоккей.