Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кирьянов о 2−1 «Локомотива» с «Трактором»: «Игра очень трудовая. Команды не уступают ни сантиметра льда. Все очень жестко и быстро»

Нападающий «Локомотива» высказался после победы в 3-м матче в Челябинске (5:2).

Источник: Спортс"

— Игра очень трудовая, финальная. Обе команды не уступают ни одного сантиметра льда. Все очень жестко и быстро.

— Вернулись ваши партнеры — Фроуз и Паник. С ними особая химия, что вы сегодня зарешали?

— Самое главное, что команда победила. А мы выполняем то, о чем говорим в коллективе. Каждая тройка привносит что‑то свое. Вообще с этими парнями я только сейчас сыграл. До этого выходил с другими партнерами. Мне без разницы, с кем играть. Главное — показывать свой хоккей.

— Можно ли сказать, что первая победа за шесть матчей финала раскрепостила «Локомотив» и теперь упал груз с плеч?

— Думаю, нет смысла сравнивать с тем, что было год назад. Это уже новый финал. Новый вызов. Мы бьемся, — сказал Кирьянов.