Николаев после 3:1 с «Трактором»: «Нужно оправдывать доверие тренера. Дают мне одну, две, три смены — без разницы. Я стараюсь проводить их на максимуме»

— Просто тренер доверяет мне те моменты, в которых думает, что я выйду и сделаю что‑то важное. Нужно просто оправдывать доверие тренера, и тогда все будет хорошо. Дают мне одну, две, три смены — без разницы. Я стараюсь проводить их на максимуме.