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Николаев после 3:1 с «Трактором»: «Нужно оправдывать доверие тренера. Дают мне одну, две, три смены — без разницы. Я стараюсь проводить их на максимуме»

Сегодня «Локомотив» в гостях победил «Трактор» в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:1 (3−1 в серии).

Источник: Спортс"

Николаев стал автором победного гола. Он забил с острого угла рикошетом от шлема вратаря Зака Фукале. Гол засчитали после видеопросмотра.

— Кажется, изначально только вы поняли, что забили тот второй гол. Не было опаски, что судьи его «заиграют»?

— Там получилось так, что я находился на правильной траектории. И сразу увидел, что шайба поменяла направление и влетела в ворота.

Но при этом судья развел руки, поэтому надо играть до конца. Что бы там ни происходило. Поэтому я старался дальше концентрироваться на игре.

— А как забросили эту шайбу? Вы туда акцентированно целились?

— Постарался бросить именно туда. В голове была такая мысль. Хорошо, что я туда бросил.

— Еще недавно вы выступали в лиге Восточного побережья, потом — в ВХЛ. Верите, что выступаете сейчас в финале Кубка Гагарина?

— Как сказал Паша Красковский в микст‑зоне, терпение и труд все перетрут.

— Вы в тир ходите? Сколько выбиваете?

— Нет, еще не довелось.

— Вы в этом матче провели меньше всех на льду. Но при этом гол забили. Каково это, когда играешь мало, но забрасываешь такую важную шайбу?

— Просто тренер доверяет мне те моменты, в которых думает, что я выйду и сделаю что‑то важное. Нужно просто оправдывать доверие тренера, и тогда все будет хорошо. Дают мне одну, две, три смены — без разницы. Я стараюсь проводить их на максимуме.

— А тяжело в финале Кубка Гагарина ожидать свои крохи игрового времени?

— В финале Кубка Гагарина вообще легко не бывает. Я просто настраиваюсь на каждую смену. И если получаю ее, то стараюсь играть на 100%.

— Эту серию раскручивали как Илья Николаев против Ильи Николаева. Как вам такая история?

— Ах, да. Видел это тоже, что в «Тракторе» есть свой Илья Николаев. В детстве случались забавные истории, что нас тоже путали. На каком‑то турнире не говорили отчество, а называли просто Илья Николаев. Путаница возникала. Ну да, смешной момент.

— Но вы не братья?

— Точно нет! — сказал нападающий «Локомотива» Илья Николаев.

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