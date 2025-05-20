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Симашев о Радулове: «Наша зажигалка, от него идет вся энергия на льду. Он просто фанат хоккея, я восхищаюсь им»

Клуб в гостях победил «Трактор» в 4-м матче финальной серии Кубка Гагарина со счетом 3:1 (3−1 в серии).

Источник: Спортс"

— За счет чего «Локомотиву» удалось победить в трех матчах кряду?

— Мы концентрируемся только на своей игре и не думаем, что было в первом матче или во втором. Все мысли о вещах, которые мы делаем на льду и делали весь сезон. В этом не рецепт или феномен, просто мы такие, какие мы есть.

— Как можешь описать стиль «Локомотива» простыми словами?

— Оборона-атака. Терпеть? Думаю, все команды должны где-то терпеть, и не только в хоккее. Без терпения ничего не получается.

— «Трактор» как-то удивляет или преподносит сюрпризы?

— Как сказал Игорь Валерьевич [Никитин], нам главное самих себя не удивить.

— В чем феномен Александра Радулова? Какой он вне льда?

— Вне льда все то же самое — это человек, который прошел многое и имеет огромный опыт. Он всегда знает, когда можно кому-то пихануть, кого-то подбодрить, знает все мелочи.

Это не секрет — он наша зажигалка, от него идет вся энергия на льду и вне льда. Он просто фанат хоккея, я восхищаюсь им, — сказал защитник «Локомотива» Дмитрий Симашев.