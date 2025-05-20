3 команды НХЛ («Эдмонтон», «Даллас» и «Флорида») вышли в финал конференции во 2-й раз подряд. Это 3-й такой случай для топ-4 плей-офф при формате с 16 участниками

За последние 45 лет — при формате плей-офф с участием 16 команд (исключением является 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса и досрочного завершения регулярного чемпионата в плей-офф сыграли 24 команды) — это 3-й случай, когда 3 команды вошли в топ-4 в двух сезонах подряд.