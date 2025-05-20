Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Кубок России
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
Чемпионат и Кубок мира
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Авто/мото
Волейбол
Водные
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

3 команды НХЛ («Эдмонтон», «Даллас» и «Флорида») вышли в финал конференции во 2-й раз подряд. Это 3-й такой случай для топ-4 плей-офф при формате с 16 участниками

«Эдмонтон», «Даллас» и «Флорида» вышли в финал конференции во втором сезоне подряд.

Источник: Спортс"

«Ойлерс» и «Старс» сыграют в финале Запада, как и в 2024 году (тогда канадский клуб выиграл серию 4−2).

«Пантерс» встретятся в финале Востока с «Каролиной» — команды встречались на этой же стадии в 2023 году (тогда клуб из Флориды выиграл серию 4−0).

За последние 45 лет — при формате плей-офф с участием 16 команд (исключением является 2020 год, когда из-за пандемии коронавируса и досрочного завершения регулярного чемпионата в плей-офф сыграли 24 команды) — это 3-й случай, когда 3 команды вошли в топ-4 в двух сезонах подряд.

Ранее такие случаи были в 1992 году после 1991-го («Питтсбург», «Бостон» и «Эдмонтон») и в 2021 году после 2020-го («Тампа», «Айлендерс» и «Вегас»).