Макдэвид перед серией с «Далласом»: «Много говорят об их глубине состава, но у “Эдмонтона” она тоже есть. У нас все 4 звена набирают очки»

"У них сильная команда. В финале конференции все команды хороши. У них много игроков, способных забивать. Кажется, у них было 8 человек с 20 голами в регулярке — или что-то в этом роде (6 с 20+ и еще 2 игрока с 16 шайбами — Спортс).
У них невероятная глубина состава, хорошая защита, отличный вратарь [Джейк Эттинджер]. Так что для нас встреча с ними будет хорошим испытанием.
Об их глубине состава много говорят, но у нас она тоже есть. У нас эффективны все четыре звена. Все набирают очки, все хорошо защищаются, у каждого есть своя роль в спецбригадах.
У нас хорошая команда, и мы это знаем. Мы вышли в финал конференции в 3-й раз за 4 года, это становится привычным. На данный момент для нас попадание сюда выглядит обычным делом.
При этом мы понимаем, что ситуация все равно является уникальной, и надо пользоваться своими возможностями«, — сказал капитан “Эдмонтона”.
Отметим, что в текущем плей-офф хотя бы одной заброшенной шайбой отметились 16 игроков «Эдмонтона» (у «Далласа» — 12). При этом 9 из них забили не менее 3 голов (у «Далласа» — 5).