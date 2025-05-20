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«Вашингтон» о задержании Алексеева: «Мы осведомлены о ситуации и собираем дополнительную информацию»

В субботу 25-летний хоккеист был задержан полицией во время драки на улице.

Алексеев обвиняется в нахождении в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения.

Его доставили в тюрьму, расположенную в здании суда округа Арлингтон, но затем освободили. Пока неизвестно, на какую дату назначен суд.

«Мы осведомлены о ситуации с Александром Алексеевым и собираем дополнительную информацию», — сообщил представитель «Кэпиталс».

В сезоне-2024/25 Алексеев провел 8 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и еще 10 — в розыгрыше Кубка Стэнли. Летом игрок может стать ограниченно свободным агентом. Права на него в КХЛ принадлежат «Салавату Юлаеву».