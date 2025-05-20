«Вашингтон» о задержании Алексеева: «Мы осведомлены о ситуации и собираем дополнительную информацию»

В сезоне-2024/25 Алексеев провел 8 матчей за «Вашингтон» в регулярном чемпионате НХЛ и еще 10 — в розыгрыше Кубка Стэнли. Летом игрок может стать ограниченно свободным агентом. Права на него в КХЛ принадлежат «Салавату Юлаеву».