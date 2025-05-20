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Кожевников о Казахстане на ЧМ: «Показалось, что команда не готова функционально. Тамбиев много бахвалился в прессе, но его команда пустая!»

Команда под руководством Олега Болякина и Леонида Тамбиева проиграла 5 из 6 матчей на ЧМ-2025 по хоккею в Швеции и Дании при разнице шайб 8:28.

В последнем туре Казахстану предстоит сыграть со Швейцарией. В случае поражения в основное время команда вылетит из элитного дивизиона — при равенстве очков с Венгрией она будет стоять ниже из-за поражения в личной встрече.

— За чемпионатом мира следите?

— Только за нашими соседями из Казахстана. Ребята хорошо начали, обыграли Норвегию, но потом пошел завал.

Мне показалось, что команда оказалась не готова функционально. Это фавориты могут проводить предварительный раунд шаляй-валяй, все у них решится в плей-офф. А вот те, кто выживают, обязаны выдержать жесткий ритм гладкого турнира и полностью выложиться.

Перед чемпионатом много бахвалился в прессе тренер Казахстана Тамбиев. Сначала говорил, что своим «Адмиралом» подготовил на плей-офф «Трактор» — и мы в последних матчах видим результат его «подготовки». Потом начал учить сборную Казахстана ценить свой флаг и свои паспорта, со стороны это выглядело нелепо.

Но, к сожалению, его команда не готова, она пустая! — сказал двукратный олимпийский чемпион.