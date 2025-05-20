Кожевников о Казахстане на ЧМ: «Показалось, что команда не готова функционально. Тамбиев много бахвалился в прессе, но его команда пустая!»

Перед чемпионатом много бахвалился в прессе тренер Казахстана Тамбиев. Сначала говорил, что своим «Адмиралом» подготовил на плей-офф «Трактор» — и мы в последних матчах видим результат его «подготовки». Потом начал учить сборную Казахстана ценить свой флаг и свои паспорта, со стороны это выглядело нелепо.