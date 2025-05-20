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Генменеджер «Вашингтона» об Овечкине: «Ему будет 40 в следующем сезоне — он понимает, на каком этапе карьеры находится. Немногие играли в НХЛ в таком возрасте»

Следующий сезон станет заключительным для российского форварда по действующему контракту. С 1 июля он может вести переговоры с «Кэпиталс» о новом соглашении.

Источник: Спортс"

"Мы научились постоянно оставлять окно возможностей открытым в случае с ним. У Ови был веселый сезон, он действительно был доволен собой. Команда здорово провела время и добилась успеха.

Он вернется, и мы посмотрим, как все пойдет дальше. Надеюсь, у него будет еще один хороший год«, — заявил президент “Вашингтона” по хоккейным операциям Брайан Маклеллан.

"Он прекрасно понимает, на каком этапе карьеры находится, в следующем сезоне ему будет 40. Не так много парней играли в НХЛ в таком возрасте, не говоря о том, чтобы забивать столько голов за сезон, сколько он.

У них с Карбери отличные отношения, они открыты и честны друг с другом. Надеюсь, они будут на одной волне в плане игровой нагрузки и роли Александра в дальнейшем«, — сказал генеральный менеджер “Вашингтона” Крис Патрик.

Генменеджер «Вашингтона» о результативности Овечкина: «Чем лучше команда вокруг Алекса, тем больше шансов, что он будет забивать».