Юдин о травме Ильина из «СКА-1946»: «Его увезли в реанимацию, а судьи не дали даже 2 минут. Игрок МХК “Спартак” умышленно пытался нанести травму, неужели не будет дисквалификации?»

"Момент очень серьезный и очень опасный, в том числе для жизни. Да, хоккей очень жесткая игра, где есть силовые приемы, драки, но существует кодекс чести.
В данном случае игрок МХК «Спартак» умышленно пытался нанести травму форварду «СКА-1946». Все прекрасно знают, что нужно аккуратно играть у бортов, и прежде всего должны знать судьи, потому что, когда на скорости один игрок толкает другого, может быть вообще очень серьезная травма, вплоть до летального исхода.
Были случаи, когда игроки ломали позвоночники, шейные позвонки. После игры игрока «СКА-1946» отвезли в реанимацию, при этом судьи в том эпизоде не дали даже двух минут.
Во что превращается хоккей? Самое главное, все руководство лиги КХЛ, МХЛ сидит в ложе, смотрит за игрой, в том числе и главный арбитр Алексей Анисимов. Неужели никаких выводов сделано не будет и все останется без дисквалификации?" — сказал экс-защитник СКА и сборной России Александр Юдин.