Юдин о травме Ильина из «СКА-1946»: «Его увезли в реанимацию, а судьи не дали даже 2 минут. Игрок МХК “Спартак” умышленно пытался нанести травму, неужели не будет дисквалификации?»

В данном случае игрок МХК «Спартак» умышленно пытался нанести травму форварду «СКА-1946». Все прекрасно знают, что нужно аккуратно играть у бортов, и прежде всего должны знать судьи, потому что, когда на скорости один игрок толкает другого, может быть вообще очень серьезная травма, вплоть до летального исхода.